Fiscalía advierte posibles delitos por desabastecimiento de medicamentos en hospital Almenara

La Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro realizó un recorrido en el hospital Guillermo Almenara de Essalud para constatar la falta de medicamentos, una situación denunciada por pacientes oncológicos.

La diligencia, a cargo del fiscal provincial Roldán Soto Salazar, se efectuó en áreas críticas como Farmacia, Emergencias, UCI y UCIN, con el objetivo de prevenir delitos contra la salud pública u omisión de funciones.

Según explicó el fiscal Soto Salazar, la ausencia de medicamentos y otros insumos "pone en serio riesgo la atención a los usuarios y los servicios de salud en general". Ante esta situación, exhortó a los directivos del hospital y a los funcionarios de Essalud a gestionar en el más breve plazo la compra de los productos necesarios.

Inspección de nosocomio y participación

En la inspección también participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), de la propia Essalud, y de la Dirección de Redes Integrales de Salud (Diris) Lima Sur del Ministerio de Salud.

Cabe resaltar, que en su cuenta de X (Antes Twitter), el Ministerio Público posteó fotografías de la diligencia realizada en dicho nosocomio, donde se observa la verificación de almacenes y áreas donde se encuentran los medicamentos e insumos médicos.