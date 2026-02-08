Los Olivos: amenazan a instructor de gimnasio y balean su vivienda

Un instructor de gimnasio fue víctima de un violento atentado luego de que delincuentes a bordo de una motocicleta dispararan contra su vivienda ubicada en la urbanización Los Lirios, en el límite entre San Martín de Porres y el Callao. El ataque ocurrió en horas de la noche y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran el momento exacto en que los sujetos se detienen frente al inmueble y abren fuego antes de huir con rumbo desconocido. El equipo periodístico de Panamericana que llegó al lugar pudo contabilizar hasta nueve impactos de bala en la fachada de la vivienda, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.

Según testigos, el instructor de gimnasio habría sido víctima de amenazas y extorsiones con anterioridad, por lo que no se descarta que este ataque esté directamente relacionado con el cobro de cupos por parte de delincuentes. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque los daños materiales fueron evidentes.

VECINOS ATEMORIZADOS

La familia afectada ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú. En tanto, se espera que las autoridades policiales inicien las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil exacto del atentado, en el marco de las acciones contra la criminalidad en la zona.