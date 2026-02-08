Allanan búnker en Cieneguilla: PNP detiene a presuntos integrantes de red criminal

Agentes de la Policía Nacional (PNP) allanaron un búnker ubicado en el distrito de Cieneguilla, como parte de un operativo que culminó con la detención de 25 personas, entre ellas varias mujeres. La intervención se realizó en una casa de campo que contaba con piscina y zona de parrillas, donde los intervenidos participaban de una reunión social.

Durante el registro del inmueble, las autoridades policiales hallaron una pistola abastecida y dos granadas, además de una máscara que presuntamente sería utilizada para cometer actos delictivos. Según la PNP, estos elementos refuerzan la hipótesis de que los detenidos estarían vinculados a actividades criminales en diversas zonas de Lima.

El general Manuel Lozada, director Nacional de Investigación de la PNP, señaló que los intervenidos serían parte de una presunta organización criminal dedicada a la extorsión. Asimismo, no descartó que también se encuentren involucrados en asaltos bajo la modalidad de colectivo informal, debido al hallazgo de letreros con rutas que conectan Lima con Santa Anita.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Todos los detenidos fueron trasladados a la sede policial correspondiente y serán puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias de ley. La Policía indicó que las investigaciones seguirán en curso para determinar el grado de participación de cada uno y establecer si existen más implicados en esta red delictiva.