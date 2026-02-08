Balean a hijo de dueña de reconocida marca de galletas en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, el hijo de la dueña de la reconocida marca de galletas Chaplin fue víctima de un ataque a balazos.

Un presunto sicario disfrazado de obrero disparó al menos seis veces contra el vehículo en el que se encontraba la víctima, frente a su vivienda en la zona de Zárate.

Producto del ataque, el conductor recibió impactos de bala en el cuello y el brazo, pero pese a sus heridas, logró conducir su vehículo hasta la avenida Gran Chimú para solicitar auxilio.

Cámaras cataron el ataque

Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque y la huida del agresor en una motocicleta junto a un cómplice; las imágenes están siendo analizadas por la comisaría de Zárate para identificar a los responsables.

Sobre este ataque, la Policía Nacional (PNP) maneja diversas hipótesis y no se descarta que el ataque sea una represalia relacionada con el negocio familiar o un intento de extorsión.

Cabe señalar que, la víctima actualmente se encuentra internado en una clínica local bajo atención médica especializada.