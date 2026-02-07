Día del Pisco Sour: familias celebran en Plaza de Armas

Decenas de familias se congregaron este sábado en la Plaza de Armas para celebrar el Día del Pisco Sour. La actividad reunió a adultos y niños en medio de un concierto gratuito organizado por la Municipalidad de Lima. La fecha busca revalorar esta bebida emblemática como parte del patrimonio cultural desde el 2007.

En entrevista con 24 horas, algunos de los asistentes que llegaron de diversos distritos y de otros países, se mostraron ante las cámaras orgullosos y probando otras variedades de la bebida bandera peruana como maracuyá sour, pisco sour de chicha morada, etc.

FESTIVAL DEL PISCO SOUR

“¡Celebremos el Día del 𝐏isco Sour! Este 7 de febrero, los invito a sumarse al Festival del Pisco Sour y celebrar juntos el orgullo de nuestras costumbres”, señaló la Municipalidad de Lima a través de sus redes sociales.

Además, entre las actividades programadas que se llevaron a cabo desde la 1:00 pm, se encontraron una degustación gratuita de más de 5000 copitas, ferias gastronómicas, shows en vivo, premios y muchas sorpresas más.

El cronograma de presentación de las bandas musicales fue publicado por las redes sociales de la municipalidad. Entre los grupos y solistas que subirán a los escenarios se encuentran DJ Bryan Flow, Caballeros de Oro, Son Tentación y más.