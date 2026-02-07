Capturan a tres presuntos secuestradores de trabajador en La Victoria

La Policía Nacional del Perú logró desarticular una presunta banda dedicada al secuestro tras capturar a tres sujetos implicados en la retención ilegal de un trabajador de una importadora de útiles escolares, ocurrido en el distrito de La Victoria. Según la investigación, los delincuentes exigían a la familia de la víctima el pago de 30 000 soles para permitir su liberación.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri, que determinó que el agraviado fue privado de su libertad sin haber sido previamente vigilado o estudiado, un elemento que las autoridades califican como inusual. Durante las primeras horas, los secuestradores se comunicaron con los familiares para presionar el pago del rescate y demostrar que mantenían cautivo al trabajador.

Secuestro atípico permitió rápida identificación del lugar de cautiverio

Parte del dinero entregado por la familia permitió rastrear movimientos bancarios clave, lo que, sumado al análisis de los mensajes audiovisuales enviados por los captores, facilitó la ubicación del inmueble donde se mantenía retenida a la víctima. En dichos registros se identificaron referencias visuales, como un grafiti con el nombre “La Cachina”, que ayudaron a precisar el punto exacto del cautiverio.

El operativo policial permitió rescatar al trabajador y detener a los presuntos responsables, en cuyo poder se hallaron celulares, municiones, una radio y un arma blanca. La Policía indicó que este caso evidencia una modalidad delictiva en la que integrantes peruanos y venezolanos se asocian de manera circunstancial para cometer asaltos que pueden derivar en secuestros improvisados, seleccionando a la víctima durante el propio desplazamiento.