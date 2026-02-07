Santa Anita: ataque armado a bus deja un conductor fallecido y dos heridos

Un violento ataque armado se registró la tarde del sábado en el distrito de Santa Anita, cuando un bus de una empresa de transporte pesquero fue baleado mientras realizaba su recorrido habitual. El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. y dejó como saldo la muerte del conductor y dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, el agresor habría abordado la unidad haciéndose pasar por pasajero y, minutos después, abrió fuego dentro del vehículo. El ataque se produjo en la calle María Parado de Bellido, a la altura del paradero Lobatón, cerca de la vía de Evitamiento, una zona residencial donde el riesgo para vecinos y transeúntes fue alto.

Ataque a bus en Santa Anita es investigado por la Policía

La víctima mortal de 40 años se encontraba a pocos minutos de llegar al paradero final en la zona de Los Chancas. Hasta el lugar llegaron familiares, amigos y compañeros de trabajo del conductor, consternados por lo ocurrido, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística continúan con las investigaciones para esclarecer el caso. Se ha confirmado que el bus contaba con cámaras de seguridad internas y externas, material que será clave para identificar al responsable del ataque y determinar las circunstancias exactas del crimen.