Nuevas cámaras de seguridad captan robo a Banco de la Nación en Minka Callao

Un operativo coordinado de la Policía Nacional del Perú en la región Callao permitió frustrar un asalto armado al Banco de la Nación, ubicado dentro del centro comercial Minka. Pese a que los delincuentes lograron sembrar el pánico entre decenas de personas en cuestión de minutos, la intervención policial evitó que huyeran con dinero. La banda terminó reducida y detenida, sin botín y esposada.

Las imágenes recientemente difundidas muestran cómo, alrededor de las 2:30 de la tarde del 22 de enero, tres sujetos vestidos con prendas naranjas ingresaron de forma violenta a la entidad bancaria. Con armas de fuego, obligaron a trabajadores y usuarios a lanzarse al suelo mientras uno de ellos se dirigía a la zona de cajas y otro asumía el rol de vigilante, controlando a los presentes bajo amenazas.

Cámaras revelan cronología del asalto al Banco de la Nación en Minka

De acuerdo con el registro audiovisual, el plan comenzó a fallar apenas un minuto después. El sujeto que vigilaba el local advirtió movimientos sospechosos y comprendió que la PNP ya se encontraba en el lugar. En medio del nerviosismo, intentó ocultarse entre los trabajadores, mientras otro de los asaltantes saltaba desde la caja con una bolsa en la mano e intentaba escapar. Fue en ese momento cuando se produjo el intercambio de disparos con los agentes.

La respuesta policial fue inmediata. Tres efectivos ingresaron al local con cautela, redujeron al individuo que mantenía a las personas en el suelo y concretaron su detención. En el exterior, otros cuatro cómplices aguardaban, pero también fueron capturados tras una balacera que se desató en los alrededores. Las nuevas grabaciones de seguridad se convierten así en piezas clave para esclarecer el intento de robo y reforzar las investigaciones en curso.