Anuncian creación de Policía Vial Antiextorsión ante ola de ataques a transportistas

Ante la creciente crisis de inseguridad y la ola de extorsiones contra transportistas, la Policía Nacional del Perú anunció la creación de la Policía Vial Antiextorsión. El anuncio fue realizado por el general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial Callao, quien señaló que la medida fue dispuesta por el ministro del Interior como respuesta a los recientes atentados registrados en la capital.

Según detalló Espinoza, esta nueva unidad contará con servicio policial permanente desde el Callao hasta Pachacútec, con el objetivo de garantizar mayor presencia y reacción inmediata ante actos criminales. Además, informó sobre la implementación de un botón de pánico digital, el cual permitirá a los transportistas alertar de manera directa a la Central 105 y a las unidades móviles desplegadas en la zona.

Las nuevas disposiciones fueron anunciadas luego del atentado armado contra una cobradora de la empresa Acor S.A.C., que cubre la ruta Lima–Ventanilla, quien permanece hospitalizada tras recibir varios impactos de bala en las piernas. El hecho ha generado indignación y desconfianza entre transportistas, algunos de los cuales denunciaron que continúan pagando cupos por temor a represalias, pese a los anuncios oficiales.

ATENTADOS EXTORSIVOS

De acuerdo con cifras del Observatorio de Criminalidad, durante los primeros once meses del 2025 se registraron 134 víctimas de atentados extorsivos en Lima y Callao, de las cuales 73 perdieron la vida. En ese contexto, aunque algunos conductores expresaron escepticismo, otros esperan que las nuevas medidas logren frenar la violencia que golpea al sector y que convierte cada jornada laboral en un riesgo constante.