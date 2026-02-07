Chorrillos anuncia cierre de playa Agua Dulce por insalubridad el próximo domingo 15 de febrero

La Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de la playa Agua Dulce para este domingo 15 de febrero, debido a la constante acumulación de basura que afecta la salubridad del balneario y pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente.

A través de un comunicado, la comuna informó que, pese a reiteradas campañas de concientización dirigidas a los visitantes, no se ha logrado un cambio de conducta que permita preservar adecuadamente el entorno natural.

La municipalidad precisó que no se contemplan prórrogas ni excepciones para la reapertura del balneario en la fecha señalada e hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la disposición. El cierre tiene como objeto "proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural", según detalla el comunicado oficial emitido por la comuna.

Objetivo de conservación del ecosistema

De acuerdo con el municipio, la decisión busca garantizar la conservación del ecosistema costero, ante la persistente presencia de residuos sólidos en la playa. La medida representa una acción concreta frente al incumplimiento de las normas de limpieza por parte de los visitantes, después de que las estrategias de sensibilización no dieran los resultados esperados.

Advertencia de municipalidad

Como se recuerda, la medida fue anticipada semanas atrás por el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, quien señaló que tomaría una "decisión drástica" si la situación de contaminación persistía. Según señaló, los trabajadores de limpieza deben realizar jornadas maratónicas tras cada fin de semana para retirar los residuos dejados por los bañistas.