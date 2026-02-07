PNP anuncia creación de Policía Vial Antiextorsiones y botón de pánico en el Callao

El jefe de la Región Policial Callao, general PNP Ricardo Espinoza, anunció la creación de la "Policía Vial Antiextorsiones", una nueva unidad autorizada por el Ministerio del Interior para patrullar de manera exclusiva la avenida Néstor Gambetta, donde recientemente se registró un ataque a balazos contra una cobradora.

En diálogo con RPP Noticias, Espinoza explicó que el servicio se instalará desde el Callao hasta Pachacútec, con un modelo similar al de la Policía de Carreteras, y que los efectivos no estarán autorizados para intervenciones de tránsito, sino para responder específicamente a actos de extorsión.

El general Espinoza precisó que el nuevo equipo ya cuenta con ocho vehículos asignados y que, para el próximo lunes, tendrá 15 unidades desplegadas a lo largo de toda la avenida. "El transportista va a encontrar en la vía, cada cierto tiempo va a encontrar vehículos y ahí va a ir viendo cómo la Policía va a responder. Ante un problema tiene que haber una respuesta innovadora y eso es lo que estamos anunciando", señaló.

Plataforma de denuncias y botón de pánico

Paralelamente, el alto mando policial informó que desde hace una semana está operativa la plataforma digital estamoshartos.com.pe, destinada a recibir denuncias anónimas por casos de extorsión en el Callao.

La herramienta será mejorada con la incorporación de un "botón de pánico" para que los pasajeros puedan alertar de inmediato a la central 105, la cual movilizará a las unidades desplegadas en la vía. "Estamos incorporándole un botón de pánico, donde el pasajero va a presionar y, inmediatamente, la central 105 va a movilizar las unidades", explicó.