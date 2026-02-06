Detienen a hombre acusado de matar a su tío en San Luis

La Policía Nacional del Perú detuvo de manera preliminar a un hombre señalado como el presunto responsable del homicidio de su propio tío, ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo en el distrito limeño de San Luis. La captura se realizó en la vivienda del investigado, luego de que un juez autorizara la medida tras reunir indicios que lo vinculan con el crimen, el cual fue registrado por cámaras de seguridad de la zona.

La víctima fue identificada como José Antonio Macabilca. Las imágenes de videovigilancia permitieron a los agentes reconstruir los hechos y avanzar en la identificación del sospechoso, quien finalmente resultó ser un familiar directo. El detenido fue trasladado a la sede de la Dirincri, donde permanecerá bajo custodia mientras continúan las diligencias correspondientes.

Detención preliminar por homicidio en San Luis

El jefe de la División de Homicidios, coronel Carlos Morales, informó que el presunto autor es Fernando Tipatti Macabilca, de 45 años. Según precisó, el intervenido registra antecedentes por diversos delitos, entre ellos contra la seguridad pública, agresión contra mujeres, conducción en estado de ebriedad y daños materiales, lo que fue considerado dentro de la evaluación policial del caso.

Respecto al móvil del crimen, la PNP indicó que aún se encuentra en investigación. No obstante, las primeras indagaciones señalan que el sospechoso se habría apoderado del teléfono celular y la billetera de la víctima tras el ataque. El detenido permanecerá siete días bajo detención preliminar, periodo en el que se realizarán pericias científicas y nuevos interrogatorios para confirmar su participación. En una primera declaración, el investigado manifestó no recordar lo sucedido.