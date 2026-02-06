SJL: delincuente vestido de obrero dispara contra conductor

Un ataque a balazos en San Juan de Lurigancho (SJL) generó preocupación entre vecinos, luego de que un sujeto disfrazado de obrero disparara contra un conductor cuando este se disponía a iniciar su jornada. El hecho ocurrió en plena mañana y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El atentado se produjo alrededor de las 9:36 a. m. en la cuadra uno del jirón Poma Hita, cuando la víctima iba a abordar su vehículo. Según los registros, un hombre con chaleco azul se acercó al conductor y abrió fuego, para luego escapar rápidamente del lugar.

Tras el ataque, una motocicleta que lo esperaba cerca facilitó la huida del delincuente. A pesar de las heridas, el conductor logró avanzar hasta la avenida Gran Chimú en busca de ayuda y posteriormente fue trasladado a una clínica cercana para recibir atención médica.

De acuerdo con información preliminar, la víctima sería un joven de 35 años que recibió tres impactos de bala. Testigos indicaron que estaría relacionado con una empresa familiar, dato que viene siendo evaluado dentro de las investigaciones.

INVESTIGACIÓN POLICIAL EN MARCHA

Las autoridades ya iniciaron las diligencias para identificar al responsable y esclarecer el motivo del ataque, mientras continúan recogiendo testimonios y revisando las imágenes de seguridad para dar con el autor de este hecho ocurrido en SJL.