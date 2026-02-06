Identifican en la morgue a ingeniero desaparecido desde fines de diciembre en el Rímac

El cuerpo de Michel Rafael Asto Delgado, ingeniero de 34 años reportado como desaparecido desde el 29 de diciembre, fue identificado en la morgue tras permanecer cerca de un mes sin nombre. La confirmación se dio mediante una prueba dactilar, luego de que la familia fuera contactada por el Ministerio Público para acudir a las instalaciones forenses.

La última vez que se tuvo registro de Asto Delgado fue a las 5:35 de la tarde del 29 de diciembre, cuando una cámara de seguridad lo captó saliendo de una agencia bancaria tras retirar dinero. Vestía polo negro, jeans y llevaba una mochila. Desde ese momento no volvió a ser visto con vida, según relató su madre.

Investigación apunta a posible asalto tras movimientos bancarios

De acuerdo con la información forense, el cuerpo ingresó a la morgue el 5 de enero con una herida de bala. La familia presume que la desaparición y posterior muerte estarían relacionadas con un asalto, debido a que, días después de denunciar la desaparición, las cuentas bancarias del ingeniero continuaron registrando transacciones.

Los deudos han solicitado que las empresas donde se realizaron operaciones en línea colaboren con las autoridades para identificar a los responsables. En paralelo, realizan los trámites para retirar el cuerpo y trasladarlo al distrito de Independencia, donde Michel Rafael Asto Delgado será despedido por sus familiares y seres queridos.