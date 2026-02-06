"El Monstruo" en Perú: Prisión preventiva se decidirá este lunes

Tras la captura de Erick Moreno, más conocido como “El Monstruo”, en Paraguay y su posterior extradición al Perú, se realizó esta mañana la tercera audiencia judicial por el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva que se definirá el próximo lunes 9 de febrero a las 9:00 am.

Entre los presuntos delitos que se le investigan figuran tentativa de homicidio, secuestro y extorsión. Además, la Fiscalía lo acusa de liderar la organización criminal "Los Injertos del Norte", dedicada al cobro de cupos a transportistas y comerciantes en diversos distritos de esa zona de Lima.

TERCER DÍA DE AUDIENCIA PARA 'EL MONSTRUO'

Al momento de tomar la palabra y sin representante legal, el peligroso delincuente recluido en la Base Naval del Callao se mostró arrepentido y señaló que ha encomendado su vida a Dios, y que durante el tiempo que estuvo en Paraguay, entregó su vida a Cristo.

“Yo no me creo un inocente señor magistrado (..) yo tengo mis errores, he desobedecido, he hecho las cosas mal, he sido una persona incrédula que le he hecho daño al pueblo, he pecado contra Dios”, dijo. Además, pidió perdón a la Policía Nacional del Perú por sus insultos y menosprecios que tuvo hacia la institución.