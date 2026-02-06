Tres médicos del Hospital de Ventanilla se fueron de fiesta en pleno horario laboral

Tres médicos del Hospital de Ventanilla, en el Callao, son investigados tras abandonar su turno de emergencia durante la madrugada para acudir a una discoteca cercana, situación que habría puesto en riesgo la atención de pacientes. El caso generó indignación ciudadana luego de difundirse las imágenes.

Según las primeras indagaciones, los profesionales de salud se encontraban de guardia cuando decidieron retirarse del hospital, dejando solo a un médico a cargo del servicio de emergencia. Durante ese periodo, pacientes acudieron al establecimiento en busca de atención, lo que incrementó la preocupación.

Las cámaras de seguridad captaron a los médicos saliendo con sus atuendos clínicos de un local nocturno ubicado a pocas cuadras del hospital, imágenes que ya están en manos de las autoridades para determinar eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias.

INICIAN INVESTIGACIÓN

El Gobierno Regional del Callao informó que el hospital de Ventanilla inició acciones de investigación, supervisión y levantamiento de información para esclarecer lo ocurrido, reiterando su rechazo a cualquier conducta inapropiada del personal médico y señalando que se evaluarán responsabilidades conforme avance el proceso.