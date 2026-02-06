Capturan a tres miembros de la banda criminal “Los pulpos” que eran buscados en Chile

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), en coordinación con el FBI y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, logró la detención de tres sujetos con orden de captura internacional.

Eduardo Jean Pierre Ruiz, Antonella Hurtado y Andy Junior Guerra, se les atribuye la comisión de los delitos de extorsión, sicariato, homicidio calificado, robo agravado y tenencia ilegal de armas, motivo por el cual eran buscados por las autoridades de Chile. Gracias a un trabajo articulado por parte de la Policía Nacional, se ha concretado poder tener una exitosa intervención capturando a estos tres delincuentes.

PRONTUARIO CRIMINAL

Los intervenidos registraban un amplio prontuario criminal por delitos de alta gravedad, como un descuartizamiento por parte de Jean Pierre Ruiz alias “Chui” y su pareja Antonella Hurtado, los cuales son acusados e incluso se registran evidencias fílmicas del ataque a Gerson Tacon Castro.

Asimismo, se detectó que la organización recibía fuertes sumas de dinero que alcanzaban aproximadamente los 100 mil soles, monto que era cobrado por una mujer identificada como Antonella. El teniente general Manuel Lozada señaló que se viene realizando una revisión exhaustiva de las cuentas bancarias y no descartó que existan más transferencias similares. “No descartamos en la investigación que se ha iniciado con la captura de estos que pueda haber más luces que demuestren que no solo es ese monto”.

MÁS REGISTROS

Ante muchas investigaciones, se ha detectado que “Los Pulpos” no vienen trabajando solos, sino sumándose a más bandas criminales como “Los Patecos” en Chimbote; de esa forma, el general Revoredo reafirma que estas alianzas ayudan a nutrir que su prontuario criminal sea más efectivo. “Se han articulado estas organizaciones criminales; también cuando surcan a otros países, se articulan con otras organizaciones como ‘Los Mapochos’ en Chile y de ahí vienen las disputas confrontacionales”.