Año Escolar 2026: colegios podrían ser sancionados por lista de útiles

Desde Indecopi mencionaron que los planteles no pueden exigirles a los padres de familia artículos de aseo.

A pocas semanas del inicio del Año Escolar 2026, los padres de familia se encuentran realizando las compras de los útiles; sin embargo, se conoció desde Indecopi que las instituciones educativas podrían ser sancionadas por los productos que se piden.

De acuerdo a la directora de fiscalización de la entidad, Milagros Pozo, reveló que los artículos que soliciten los planteles deberán ser para que los alumnos lo utilicen. “Deben ser elementos de aseo vinculados al niño, como, por ejemplo, jabón líquido o pasta dental”.

PRODUCTOS PROHIBIDOS EN LOS COLEGIOS

Pozo también comentó los productos que los padres de familia no están obligados a entregarle a las autoridades de un plantel. “El centro educativo no puede incluir en su lista escolar productos como lejía, detergentes, porque eso lo asume el colegio”.

Desde Indecopi, recordaron a los apoderados de los estudiantes que las instituciones solo pueden cobrar la cuota de ingreso, matrícula y mensualidad; en caso contrario de no respetarse ello, los padres se pueden comunicar con la entidad para denunciar el hecho.