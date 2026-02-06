Villa María del Triunfo: Dueños de vivienda denuncian que mujer mandó a disparar contra su propiedad

Un ataque armado ocurrido durante la madrugada alarmó a los vecinos de la urbanización Mariano Melgar, en el distrito de Villa María del Triunfo. Un sujeto realizó varios disparos contra una vivienda familiar, dejando impactos visibles en la puerta y una de las ventanas del inmueble. Al interior de la casa se encontraban personas descansando, lo que elevó el riesgo de que el atentado tuviera consecuencias fatales.

De acuerdo con los copropietarios del predio, el conflicto que rodea esta vivienda se encuentra en trámite judicial desde hace aproximadamente cinco años. Sin embargo, sostienen que los hechos recientes representan una escalada de violencia sin precedentes. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el atacante efectúa cuatro disparos y luego se retira del lugar, material que ya fue puesto a disposición de las autoridades.

Ataque ocurre pese a medidas de protección vigentes

Jonathan Orihuela, uno de los copropietarios, denunció públicamente que una mujer identificada como Carmen Vanessa Torres Bautista habría ordenado el ataque. Según su versión, días antes del atentado habría recibido amenazas directas de muerte, presuntamente de la misma persona que participó en el tiroteo. Además, indicó que la denunciada cuenta con medidas de protección que le prohíben acercarse al inmueble, las cuales —asegura— han sido reiteradamente vulneradas.

Los propietarios también señalaron que, días previos al ataque, un ciudadano extranjero fue intervenido por la Policía Nacional del Perú tras causar daños en parte del inmueble. Según la denuncia, esta persona habría admitido haber sido contratada para realizar dichos destrozos. Ante esta situación, los copropietarios exigen que las disposiciones judiciales se refuercen y que se impida de manera definitiva cualquier acercamiento al predio por parte de la denunciada, a quien acusan además de ofrecer en alquiler ambientes del inmueble sin tener derechos legales sobre el mismo.