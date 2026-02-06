Día del Pisco Sour 2026: Perú celebra su bebida bandera este sábado

Este sábado 6 de febrero se celebrará en Perú el Día del Pisco Sour, una fecha dedicada a una de las bebidas bandera del país, reconocida a nivel internacional y ampliamente consumida tanto por peruanos como por turistas extranjeros. Restaurantes, bares y negocios gastronómicos preparan promociones especiales para rendir homenaje al emblemático cóctel.

El pisco sour, preparado a base de pisco peruano, limón, clara de huevo, jarabe de goma y amargo de angostura, se ha consolidado como un símbolo de identidad nacional. La tradición indica que cada primer sábado de febrero se celebra oficialmente esta bebida, destacando su historia, su valor cultural y su presencia en la gastronomía peruana.

¿CÓMO PREPARAR PISCO SOUR?

Especialistas recomiendan, para una correcta preparación, elegir un pisco con denominación de origen y registro sanitario, factores clave para garantizar calidad, sabor y autenticidad. La elección del destilado influye directamente en el aroma, la textura y el resultado final del cóctel.

Además de la receta clásica, actualmente existen variantes con frutas como aguaymanto, maracuyá o frutos rojos, propuestas que mantienen la esencia del pisco peruano y amplían las opciones para consumidores locales y visitantes.