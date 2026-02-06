Instalación de enorme árbol deja sin agua a vecinos de Jesús María

La instalación de un enorme árbol en la cuadra ocho del jirón Arnaldo Marquez, en el distrito limeño de Jesús María, provocó la rotura de una tubería matriz y dejó sin agua potable a decenas de vecinos, generando malestar y preocupación en la zona.

Según información proporcionada por el municipio, la tubería se dañó durante las excavaciones realizadas para colocar el árbol, lo que ocasionó la interrupción del servicio de agua potable en varias viviendas del sector.

Los residentes señalaron que ya tenían conocimiento de la instalación del árbol desde días previos, aunque expresaron sorpresa por el gran tamaño del ejemplar, que superaría los cinco metros de altura, lo que habría complicado los trabajos en la vía pública.

La situación generó incomodidad y molestias entre los vecinos, quienes además denunciaron que el árbol quedó temporalmente en plena vía, mientras se realizaban las coordinaciones para solucionar la emergencia y restablecer el servicio básico.

El municipio emitió un pronunciamiento indicando que la rotura ocurrió la noche anterior durante la colocación del árbol, cuando los técnicos realizaron la excavación y se produjo el daño en la tubería, lo que obligó a activar un plan de contingencia.

SERVICIO RESTABLECIDO Y POSIBLES SANCIONES TRAS ROTURA DE TUBERÍA

Hasta el cierre de este informe, se confirmó que el servicio de agua potable fue restablecido tras la intervención de Sedapal, mientras que la municipalidad informó que la inmobiliaria responsable del incidente sería sancionada por los daños ocasionados y las molestias a los vecinos.