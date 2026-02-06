Santa Anita: Desarticulan banda de extorsionadores tras operativo policial

Una organización criminal dedicada a la extorsión fue desarticulada tras un operativo policial en Santa Anita que permitió la captura de ocho ciudadanos venezolanos, presuntamente involucrados en amenazas sistemáticas contra empresarios de distintos sectores económicos. Según la investigación, el grupo utilizaba mensajes intimidatorios con ultimátum como principal mecanismo para exigir pagos ilícitos.

Durante la intervención, la Policía Nacional del Perú encontró abundante material vinculado a actividades delictivas. Entre lo incautado figuran mensajes extorsivos, cuatro armas de fuego —dos pistolas y dos revólveres—, así como municiones de diverso calibre, lo que refuerza la hipótesis de un esquema criminal organizado y con capacidad operativa.

Operativo permitió incautar armas, municiones y vehículos usados en extorsiones

El operativo también permitió la incautación de cuatro motocicletas y una camioneta de color negro, presuntamente utilizadas para el desplazamiento y seguimiento de las víctimas. Además, se halló una cacerina para fusil AKM y munición calibre 5.56 y 7.62, elementos que elevan la gravedad de los hechos investigados.

De acuerdo con información policial, cuatro de los detenidos registran antecedentes previos. Todos los intervenidos serán procesados por presuntos delitos contra la seguridad pública y por tenencia ilegal de armas de fuego, mientras continúan las diligencias para determinar si existen más personas involucradas o víctimas no identificadas.