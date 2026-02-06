PNP reforzará seguridad de Víctor Revoredo y Franco Moreno tras recibir amenazas de 'Los Pulpos'

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que se reforzará la seguridad del general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, y del general Franco Moreno, jefe de la región policial La Libertad, luego que fueran amenazados por la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Arriola Delgado dijo también que se ha dispuesto la protección de las familias de los generales, que recibirán vigilancia constante. En las últimas semanas Revoredo Farfán y Moreno Panta lograron importantes resultados en su lucha contra la criminalidad, lo que habría desatado la furia de los delincuentes.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

“Se cuidará la integridad de los policías y fundamentalmente de los que han sido amenazados por los delincuentes, también se reforzar la seguridad de sus familiares (…) los duros golpes que se les viene dando, ha hecho que bajen las denuncias de extorsión, la cantidad de homicidios”, expresó.

Las intimidaciones se han propagado a través de plataformas digitales tras la captura en Bolivia de Keysi Salvatierra, enamorada de Johnsson Cruz, líder de ‘Los Pulpos’. La detención de la joven representa uno de los golpes más significativos contra esta organización criminal dedicada a la extorsión.