¿Perú también podría prohibir uso de redes sociales en menores como en Francia y Australia?

El uso de redes sociales en menores de edad está en el centro del debate público en el Perú donde se busca tomar medidas restrictivas aplicadas en países como Francia y Australia. Sin embargo, especialistas advierten riesgos, pero también oportunidades educativas.

En el Perú, un proyecto de ley impulsado por el congresista Edward Málaga busca regular el acceso de menores a redes sociales, lo que ha abierto interrogantes sobre la viabilidad de aplicar restricciones similares a las de otros países.

El especialista en temas digitales Erick Iriarte sostuvo que estas propuestas deben analizarse según la realidad local. “Estas propuestas tienen que ser dialogadas en espacios multidisciplinarios… hay que entenderlo desde una realidad diferente”, señaló.

Por su parte, el exviceministro de Educación Idel Vexler consideró que la clave no sería la prohibición absoluta, sino la alfabetización mediática y el control parental. Según indicó, lo importante es restringir el acceso a contenidos perjudiciales y fortalecer la formación para que los menores puedan discernir entre información adecuada y dañina.

RIESGOS, EDUCACIÓN DIGITAL Y DESAFÍOS PARA LA REGULACIÓN

Especialistas coinciden en que las redes sociales pueden exponer a menores a contacto con desconocidos, contenidos inapropiados o riesgos socioemocionales, aunque también representan herramientas educativas y de comunicación entre estudiantes, lo que complica cualquier intento de regulación total.

Además, la experiencia internacional muestra obstáculos para aplicar controles efectivos. En España, por ejemplo, el debate incluye posibles sanciones a grandes plataformas digitales, mientras expertos subrayan la necesidad de definir qué redes se regularían y cómo equilibrar protección infantil con acceso responsable a la tecnología.