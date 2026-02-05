Fallas en radar del Jorge Chávez generan retrasos y alerta en aeropuertos del país

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) confirmó fallas en el sistema de radar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, situación que ha generado demoras en vuelos y alerta entre pasajeros en distintos aeropuertos del país. La entidad activó medidas de contingencia para mantener la seguridad de las operaciones aéreas.

A través de un comunicado, Corpac informó que los vuelos podrían presentar retrasos debido a la situación técnica, por lo que exhortó a los pasajeros a contactar directamente a sus aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus itinerarios y evitar contratiempos en los terminales aéreos.

PASAJEROS VARADOS EN AEROPUERTO DE TUMBES

Las primeras complicaciones se reportaron en el aeropuerto de Tumbes, donde usuarios denunciaron a través de redes sociales demoras en salidas de vuelos con destino a Lima. En ese terminal, los counters de diversas aerolíneas lucían arrebatadas de usuarios en busca de soluciones.

Hasta el cierre del informe, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aún no emitía un pronunciamiento oficial sobre las medidas a tomar por las fallas reportadas en la torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez.