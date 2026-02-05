PNP responde tras recientes atentados a transportistas

Los recientes ataques extorsivos contra empresas de transporte público en Lima Norte mantienen en alerta a conductores y pasajeros, mientras la Policía Nacional del Perú asegura que intensifica operativos para capturar a los responsables.

El general PNP Víctor Revoredo señaló que la institución trabaja en la identificación de las bandas responsables. “Los vamos a capturar y también vamos a articular en la línea de prevención como constantemente lo hacemos con el general Vargas; créame que se está trabajando”, afirmó en respuesta a los últimos atentados contra transportistas.

La preocupación se evidenció en la empresa de transporte “Los Mandarinos”, cuyos conductores se reunieron en su sede de San Juan de Lurigancho tras dos ataques en menos de una semana. El hecho más reciente ocurrió el miércoles, cuando una unidad fue atacada a balazos cerca de su terminal en Comas, situación que ha motivado a los transportistas a planear una movilización hacia el Congreso este 6 de febrero.

PASAJEROS AFECTADOS Y DUDAS POR SEGURIDAD EN CORREDORES

Usuarios también se han visto perjudicados, ya que varios acudieron a sus paraderos habituales pese a la paralización parcial del servicio, especialmente en Los Olivos, cerca del óvalo Huandoy, zona considerada parte del corredor seguro de Lima Norte, donde vecinos señalaron escasa presencia policial.

Un panorama similar se reportó en San Juan de Lurigancho, específicamente en el corredor seguro de avenidas Santa Rosa y Wiese hasta el Portón, donde transeúntes indicaron no observar el despliegue policial anunciado, mientras continúa la preocupación por la extorsión a transportistas y la seguridad del transporte público en Lima.