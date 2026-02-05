Desarticulan banda “Los malditos de Naranjo”: exigían a empresa de transporte pago 10 de mil soles

La Policía Nacional del Perú logró desarticular a la organización criminal “Los malditos de Naranjo”, dedicada a la extorsión de empresas de transporte que operan en el cono norte de Lima. La intervención se dio tras una alerta que permitió a los agentes rastrear una cuenta bancaria donde se había depositado parte del dinero exigido de manera ilícita, la cual estaba a nombre de una joven de 21 años.

Las indagaciones policiales determinaron que la detenida, conocida con el alias de “Coqueta”, cumplía un rol clave dentro de la banda, al encargarse de captar a personas para recibir los depósitos extorsivos y coordinar la recolección del dinero obtenido mediante amenazas. Su accionar estaba vinculado al cobro de un cupo de 10 mil soles a una empresa de transporte público.

Operaba desde Lima Sur para evitar ser detectada

La División de Investigación de Robos de la PNP capturó a alias “Coqueta” en flagrancia cuando se desplazaba en una mototaxi por la zona de Pamplona, en Lima Sur, acompañada de dos personas. Según explicó el coronel Roger Cano, jefe de la división policial, la sospechosa operaba desde ese sector con el objetivo de no ser identificada fácilmente por las autoridades, pese a que las extorsiones se concentraban en el norte de la capital.

Durante la intervención, los agentes incautaron municiones y varios teléfonos celulares, entre ellos uno que contendría información relevante sobre los pagos extorsivos realizados por las víctimas. Todo el material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros integrantes de la organización criminal.