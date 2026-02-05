Denuncian desaparición de menor de edad en Lurín: familia exige reunión con alcalde

Un menor de edad de iniciales B.G.W. con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se encuentra desaparecido desde el 14 de enero. La última vez que lo vieron fue en el distrito de Lurín lejos de su casa en Los Olivos.

En entrevista con 24 horas y desde Punta Hermosa, la tía del menor de 16 años, Mónica Guillen, contó que se siente indignada tras ver el video donde aparece por última vez su sobrino durmiendo en una vereda, quien luego fue retirado por un sereno de la municipalidad, sin tomar sus datos e identificarlo.

“Nosotros dimos la primera noticia de la desaparición de mi sobrino y estuvimos en la comisaría Sol de Oro (…) no nos hicieron caso, pasaron los días e hicimos una transmisión”, expresó el familiar del adolescente.

QUIEREN REUNIRSE CON EL ALCALDE

Tras no tener noticias sobre la ubicación del menor, la familia del joven desaparecido solicitó una reunión con el alcalde de Lurín, Juan Raúl Marticorena, para pedirle explicaciones con respecto a su negativa de apoyarlos en la búsqueda de su pariente.

Finalmente, los parientes del menor extraviado pidieron a los transportistas y personas que pasen por el lugar reportar la desaparición en cualquier comisaría local o a través de la línea gratuita 114.