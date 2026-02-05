Fallece niña que cayó por tragaluz en plaza de Mi Perú: familia exige justicia

El pasado 26 de enero, dos hermanas menores de edad de 9 y 10 años cayeron por unas rendijas que dirigían al interior de la Plaza Cívica del distrito de Mi Perú, causandoles daños que las conllevaron a ser trasladadas a la unidad de cuidados intensivos de un hospital cercano del Centro de Lima.

Lamentablemente, la menor de 10 años perdió la vida después de una lucha de varios días para poder recuperarse de este impacto que le produjo una fractura de cráneo posterior a la caída de un piso y medio, mientras que su hermana se encuentra luchando por su vida.

FAMILIA CONSTERNADA

Tras el fatal acontecimiento, la familia ha decidido no dar mucho detalle de lo acontecido, pero en conversaciones con Panamericana Televisión afirmaron que la Municipalidad de Mi Perú está cumpliendo con todos los gastos referidos al sepelio.

De igual manera, manifestaron que la otra menor aún se encuentra internada por una fractura en el cráneo, y su evolución es muy lenta. También comentaron que la comuna edil se mantiene en constante comunicación con ellos, pero eso no significa que no se procederá de manera penal.

Ante las primeras investigaciones, la Municipalidad manifestó que lo sucedido se genera por una movida irresponsable de las rejas por parte de niños que se encontraban jugando en la zona días posteriores al accidente, lo que provocó la fatal caída.

CASO SIMILAR SUCEDIÓ TIEMPO ATRÁS

Un hecho similar sucedió tiempo atrás, vecinos del distrito comentaron que no es la primera vez que ocurren estos accidentes en el lugar. Anteriormente, un niño con habilidades especiales cayó por el mismo lugar.