Papa León XIV recibe textil hecho por artesana del Valle del Mantaro

El Papa León XIV estaría cerca de confirmar su visita al Perú, prevista para fines de este año, un anuncio que genera expectativa entre fieles y autoridades religiosas. Pese a residir actualmente en el Vaticano, el sumo pontífice mantiene un vínculo cercano con el Perú, país donde vivió durante varias décadas.

Recientemente, el Santo Padre recibió un textil peruano elaborado artesanalmente, pieza perteneciente a la Entidad Cultural y Arte del Valle del Mantaro, entrega realizada durante la visita oficial de obispos peruanos al Vaticano a finales de enero, como símbolo de identidad cultural y tradición.

Este reconocimiento permitió poner en vitrina internacional el arte textil peruano, destacando el trabajo de los artesanos de la sierra central del Perú. La prenda fue elaborada por la artesana Gabriela Maldonado Lazo, utilizando lana y técnicas tradicionales, reflejo del legado cultural transmitido por generaciones. La artesana expresó su orgullo y emoción al saber que su creación llegó a las manos del Papa León XIV.

ARTE TEXTIL PERUANO Y VÍNCULO ESPIRITUAL CON EL VATICANO

La entrega de esta pieza simboliza la conexión entre la espiritualidad y las tradiciones culturales del Perú, destacando el valor del trabajo artesanal como herencia familiar que los artesanos preservan y promueven ante el mundo.