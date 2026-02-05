Enfrentamiento entre vecinos y municipio por conciertos en playas de Chorrillos

Alcalde del distrito aseguró que no se iban a realizar presentaciones musicales en los balnearios del distrito.

Después de que el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, prometiera ante las cámaras de Panamericana Televisión la prohibición de presentaciones en las playas del distrito como Agua Dulce y La Herradura, los vecinos revelaron que el compromiso de la autoridad edil no se ha cumplido hasta el momento.

Ante esta situación, la presidenta de la junta de residentes de la zona Costa Azul y Virgen del Morro, mencionó que se reunió con Cortez para solucionar la problemática que afecta a todos, pero en especial a los adultos mayores.

“Él (Richard Cortez) se comprometió a que no iba a ver más permisos y conciertos. Iba a apoyar para la desaparición de piques, pero no se ha cumplido. Realmente, estamos fastidiados (…) Pedimos que se trabaje con criterio”, declaró.

COMPROMISO DEL ALCALDE

Semanas atrás, en conversación con Panamericana Televisión, Richard Cortez se comprometió ante las cámaras a que las presentaciones en su distrito iban a limitarse en su totalidad, esto con el propósito de atender las demandas de sus vecinos.

“No se realizarán conciertos en Agua Dulce para mantener la seguridad y convivencia propia de los vecinos del malecón que por años no han sido escuchados. Regularé los servicios. Los conciertos ya no se harán desde el 1 de enero”, mencionó.