Tarifa del agua subirá este año: Sedapal confirma que hogares pagarán más por consumo promedio

El reajuste en la tarifa del agua potable para los hogares ya es una realidad. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales —equivalente al gasto de una familia de tres a cuatro personas— tendrá un incremento de S/ 7.70 durante este año. Este ajuste había sido previsto inicialmente para enero, pero el Ministerio de Vivienda aclaró que se aplicará de manera progresiva desde junio, con el objetivo de evitar un impacto económico inmediato en los usuarios.

Aumento de la tarifa del agua genera cuestionamientos en el Congreso

El tema fue abordado este martes en una sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que convocó a representantes de Sedapal y de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). El ministro de Vivienda no asistió a la citación y fue reemplazado por el viceministro de Saneamiento, quien solo intervino brevemente al inicio de la reunión y se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.

Durante la sesión, Sedapal sustentó el reajuste tarifario señalando que la empresa atraviesa una situación financiera complicada. Según su exposición, el incremento permitirá generar alrededor de S/ 400 millones adicionales en ingresos, recursos que —aseguran— serán destinados a nuevas inversiones, luego de un periodo en el que solo se asignaron fondos mínimos para culminar proyectos ya en ejecución debido a la falta de liquidez.

No obstante, desde Sunass se advirtió que el aumento aprobado podría no ser el último. La entidad reguladora informó que Sedapal ha solicitado una revisión que podría elevar la tarifa hasta en un 28%, argumento que actualmente se encuentra en evaluación. Sunass precisó que, de acuerdo con su metodología, la rentabilidad reconocida debería ubicarse entre 5% y 6%, y no en el nivel planteado por la empresa, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y especialistas por el impacto en un servicio considerado esencial.