Radiación UV en playas de Lima alcanza niveles críticos y alertan por cáncer de piel

Las playas de Lima atraviesan uno de los momentos más críticos del verano debido a los niveles extremos de radiación ultravioleta registrados en los últimos días. A este escenario se suma un incremento del 25 % en los casos de cáncer de piel durante el 2025 en comparación con el año anterior, según cifras oficiales. El impacto del sol se hizo aún más evidente tras el día más caluroso de la temporada, cuando la temperatura superó los 31 grados, intensificando los riesgos para la salud de quienes permanecen expuestos al aire libre.

Radiación solar extrema y hábitos de protección en Lima

Ante esta situación, ciudadanos que frecuentan las playas y espacios públicos han optado por reforzar sus medidas de protección. El uso constante de bloqueador solar, reaplicado cada una o dos horas, sombreros de ala ancha, gorras, sombrillas y lentes con filtro UV se ha vuelto habitual. Algunos incluso diferencian el tipo de protector según la zona del cuerpo, utilizando productos específicos para el rostro y otros para la piel expuesta, con el fin de reducir el impacto directo del sol.

Especialistas advierten que los cambios climáticos han provocado un aumento significativo en la radiación, con variaciones que alcanzan entre 30 % y 40 % respecto a temporadas anteriores. Esta exposición prolongada representa un riesgo mayor, sobre todo para personas mayores de 50 años, ya que la probabilidad de desarrollar cáncer de piel se incrementa con la edad. Por ello, se recomienda reaplicar el protector solar cada tres horas y complementar su uso con barreras físicas como ropa adecuada y accesorios que cubran rostro y cuello.

El riesgo no se limita a quienes acuden a las playas. Trabajadores que realizan labores en la vía pública, como vendedores, obreros, fiscalizadores y deportistas, también enfrentan una exposición constante. Muchos buscan refugio en la sombra de árboles o estructuras cercanas para reducir el impacto solar. Este contexto cobra especial relevancia en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, fecha en la que se recuerda que en el 2025 se registraron 75 000 nuevos casos de cáncer en el país y una mortalidad aproximada de 35 000 personas.