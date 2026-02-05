Martín Vizcarra regresa al penal Barbadillo tras operación al riñón

El expresidente Martín Vizcarra regresó al penal de Barbadillo tras recibir el alta médica luego de una operación al riñón realizada en una clínica local del distrito de Jesús María, procedimiento que se llevó a cabo para atender una complicación renal detectada días atrás.

El exmandatario salió fuertemente resguardado del centro médico y, en los exteriores, fue recibido por simpatizantes del partido Perú Primero, quienes se congregaron para expresar su respaldo y presenciaron su traslado en un patrullero del INPE rumbo nuevamente al penal Barbadillo.

Como se recuerda, el pasado 21 de enero Martín Vizcarra fue internado de emergencia tras presentar cólicos intensos producto de una obstrucción renal, cuadro que obligó a los especialistas a realizar una intervención quirúrgica para estabilizar su estado de salud.

ESTADO DE SALUD DE MARTÍN VIZCARRA TRAS CIRUGÍA RENAL

Según el parte médico oficial, no fue necesario extirpar el riñón, aunque sí se detectaron problemas en su funcionalidad, por lo que el exmandatario deberá continuar con tratamiento médico especializado y seguimiento clínico para evitar futuras complicaciones.