¡Terrible! En el Perú diariamente mueren 12 personas víctimas de accidentes de tránsito

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició la implementación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en el Callao con el objetivo de enfrentar una de las principales problemáticas del país: las muertes por siniestros de tránsito. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el Perú fallecen alrededor de 12 personas cada día a causa de accidentes viales, una cifra que las autoridades buscan reducir mediante un sistema de información más preciso y articulado.

En esta primera etapa, 21 comisarías de la provincia constitucional del Callao registrarán de forma obligatoria todos los accidentes de tránsito, incluidos los fatales. Este registro permitirá contar con datos actualizados y completos sobre las víctimas mortales, así como sobre los hechos que derivan en fallecimientos en las vías, información que antes no siempre era reportada de manera uniforme.

Observatorio de Seguridad Vial busca reducir muertes con datos precisos y prevención focalizada

De acuerdo con el director de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, la plataforma permitirá identificar zonas con mayor número de fallecidos, horarios de mayor riesgo y los tipos de vehículos y conductores más involucrados en accidentes mortales. Con esta evidencia, las autoridades podrán priorizar intervenciones como mejoras en la señalización, mayor fiscalización y ajustes normativos orientados a disminuir la letalidad en las carreteras.

El MTC informó que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, actualmente operativo al 100 % en el Callao, se ampliará a Lima Metropolitana a partir de marzo y luego se extenderá progresivamente a nivel nacional. La finalidad es contar con una herramienta que permita revertir las cifras de muertes diarias por accidentes de tránsito mediante decisiones sustentadas en datos oficiales y verificables.