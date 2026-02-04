Tras disolución del INPE: presos serían rapados y tendrían uniformes estandarizados

El Gobierno anunció la implementación de nuevas medidas disciplinarias en los establecimientos penitenciarios del país, que incluyen el uso de uniformes estandarizados, el corte obligatorio de cabello y la entonación diaria del Himno Nacional a las seis de la mañana por parte de la población interna. Estas disposiciones fueron informadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, luego de oficializarse la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El titular del sector señaló que estas acciones buscan reforzar los principios de disciplina y autoridad dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, explicó que el uso de uniformes pretende evitar diferencias visibles entre los internos, mientras que el corte de cabello responde a razones de seguridad, al indicar que en algunos casos se han encontrado objetos ocultos que podrían ser utilizados para causar daño.

DESCENTRALIZACIÓN

En paralelo, el ministro Martínez anunció que, como parte de la reforma del sistema penitenciario, se descentralizarán diversos servicios, entre ellos los Grupos de Operaciones Especiales del INPE (GOES), que pasarán a funcionar en cada región del país, así como las oficinas encargadas de los procedimientos disciplinarios.

Cabe recordar que el Ejecutivo oficializó recientemente la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que surge de la fusión del INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), en el marco de la reorganización del sistema penitenciario.