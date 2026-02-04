EsSalud se pronuncia por desabastecimiento de medicamentos en Hospital Sabogal

El Seguro Social de Salud (EsSalud) se pronunció tras las denuncias por un presunto desabastecimiento de medicamentos en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Callao. A través de un comunicado, la Red Prestacional Sabogal aseguró que se vienen otorgando todas las facilidades necesarias para las labores de supervisión y control.

En el mismo pronunciamiento, EsSalud informó que el tomógrafo de emergencia del hospital se encuentra actualmente en mantenimiento, razón por la cual los pacientes que requieren estudios tomográficos están siendo referidos al Hospital Lima Norte Callao Luis Negreiros, a fin de no afectar la atención médica especializada.

Paralelamente, la Contraloría General de la República acreditó una comisión de control que se encargará de supervisar e investigar las denuncias relacionadas con la posible falta de medicamentos, así como otros aspectos vinculados al almacenamiento de medicinas y el estado de la infraestructura hospitalaria del nosocomio chalaco.

SERVICIO DE CONTROL

Mediante un oficio dirigido a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud, el organismo de control informó que un equipo de auditores ejecutará un servicio de control simultáneo, bajo la modalidad de visita de control, enfocado en el proceso de disponibilidad de medicamentos del Hospital Sabogal, cuyos resultados serán determinantes para esclarecer la situación denunciada.