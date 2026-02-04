Surco: vecinos arriesgan su vida al cruzar Vía Expresa Sur

Haciendo su mayor esfuerzo por acelerar el paso, Higinia Silva (70), apoyada en su bastón, y Nieves Rojas (78), empujando su carrito de compras, cruzan todos los días la nueva Vía Expresa Sur, a la altura del jirón Alberto Samané, en Surco. Ambas lo hacen con temor ante el intenso flujo vehicular. “Con miedo paso porque me duelen las piernas” y “si camino rápido se me doblan”, relata Higinia, quien asegura que muchas veces debe esperar a que los autos terminen de pasar para poder cruzar.

Nieves, vecina del sector desde hace más de siete décadas, advierte que el problema no afecta solo a los adultos mayores. En la zona transitan niños que van al colegio, familias que acuden al mercado y personas de la tercera edad, todos obligados a cruzar una vía rápida sin un paso seguro. “Hay mucha gente acá, muchos niños y adultos mayores. Aquí vivimos”, señaló con preocupación.

Ante esta situación, un grupo de vecinos se congregó en este punto de acceso clave entre Surco y Barranco para exigir la instalación de un puente peatonal. Sharon Jara, vocera de los residentes, explicó que el cruce por la calle Samané conecta con zonas como La Merced y Catalino Miranda, donde existen más de 40 colegios, mercados y centros de salud. “Si no se instala el puente aquí, nos estarían limitando el acceso a servicios básicos”, advirtió, alertando además sobre el riesgo permanente de atropellos.

ALCALDE SE PRONUNCIA

El reclamo llegó hasta la Municipalidad de Lima. El alcalde Renzo Reggiardo recibió a los vecinos y acordó sostener reuniones quincenales, además de anunciar mejoras en señalización, mayor presencia de fiscalizadores, iluminación de la obra y la instalación de tres puentes adicionales. Sin embargo, pese a que un puente provisional fue instalado el martes, este aún no se encuentra operativo, por lo que el peligro continúa latente para quienes, día tras día, siguen cruzando la vía exponiendo su vida.