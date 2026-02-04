Comas: nuevo ataque armado contra combi de empresa “Mandarino”

Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito de Comas, luego de que delincuentes armados atacaran a balazos una combi de la empresa de transporte “Mandarino”. El atentado ocurrió en plena avenida Túpac Amaru, en la zona de Collique, generando pánico entre pasajeros y vecinos que transitaban por el lugar.

De acuerdo con testigos, los criminales llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra la unidad. El conductor resultó ileso, ya que en ese momento se había bajado del vehículo para reacomodar su asiento, lo que evitó que las consecuencias fueran mayores.

Los disparos alarmaron a los residentes y comerciantes del sector, quienes vivieron minutos de terror y denunciaron que este tipo de ataques se ha vuelto recurrente. Los vecinos exigieron mayor presencia policial y patrullaje permanente, ante el temor de nuevos atentados contra el transporte público.

INVESTIGAN ATAQUE

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes. Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona serán fundamentales para identificar a los responsables y determinar si el atentado estaría vinculado a presuntos casos de extorsión contra la empresa de transporte.