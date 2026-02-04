Detonan explosivo en vivienda ubicada en el límite entre Surco y Barranco

Un artefacto explosivo fue detonado en la puerta de una vivienda ubicada en el jirón Mariátegui, en el límite entre los distritos de Surco y Barranco, la tarde del martes 4 de febrero, generando alarma entre los vecinos de la zona.

El hecho se registró alrededor de las 5:30 p. m. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos, a bordo de bicicletas y portando mochilas similares a las de delivery, se aproximan al inmueble para luego detonar el explosivo y huir del lugar.

De acuerdo con testimonios de residentes del sector, en la vivienda atacada viviría una familia vinculada a actividades empresariales, por lo que no se descarta que el atentado esté relacionado con un presunto caso de extorsión. La explosión ocasionó daños materiales en el predio.

DILIGENCIAS

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes acordonaron la zona, así como personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) para atender la emergencia. Las autoridades continúan con las investigaciones.