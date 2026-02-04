Minedu propone regular el uso de celulares en colegios públicos y privados

¿Celulares sí o no en los colegios? La discusión vuelve a tomar fuerza luego de que el Ministerio de Educación (Minedu) pusiera sobre la mesa una propuesta para regular el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar. Mientras algunos padres consideran que los colegios deben ser espacios libres de distracciones, otros admiten que permiten que sus hijos lleven celular, aunque con temor a robos o situaciones de inseguridad.

La iniciativa busca ordenar y no prohibir. Según explicó Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar, el planteamiento apunta a un uso responsable del celular, estrictamente con fines académicos y bajo la guía del docente. “Se propone que el uso sea educativo, regulado por el profesor e incorporado en el reglamento interno de cada colegio, aunque también se permita en casos de emergencia”, precisó el funcionario.

De acuerdo con la propuesta, los celulares podrán estar en las instituciones educativas, pero su uso en clase quedará bajo la supervisión de los directores, quienes definirán las reglas según la realidad de cada comunidad escolar. Esto se enmarca en la autonomía de gestión que tienen las escuelas para establecer claramente en qué momentos los dispositivos pueden ser aprovechados con objetivos educativos.

ALCANCE NACIONAL

La medida tendrá un alcance nacional, ya que se aplicaría en 83.264 colegios públicos y 23.194 privados. Actualmente, el proyecto de resolución ministerial se encuentra en etapa de recepción de sugerencias de los padres de familia. El objetivo central del Minedu es reducir distracciones, mejorar la concentración de los estudiantes y fomentar un uso responsable de la tecnología, en un contexto donde el celular ya forma parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes.