Cúster se despista y choca contra tienda en avenida Canto Grande

Una cúster de la empresa Huáscar S.A., que trasladaba pasajeros, se despistó en la avenida Canto Grande y terminó impactando violentamente contra una tienda, generando momentos de pánico entre los ocupantes del vehículo.

Cámaras de seguridad del municipio registraron el preciso instante en que la unidad choca contra el sardinel, lo que provocó que el conductor pierda el control. Por poco, el vehículo impacta también contra una camioneta de Serenazgo que circulaba por la zona.

Tras el accidente, agentes municipales auxiliaron de inmediato a los pasajeros, quienes descendieron despavoridos de la unidad. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. El conductor permaneció en el lugar del hecho. Sin embargo, al verificar la placa del vehículo en el sistema del SAT, se constató que registra más de 35 mil soles en papeletas acumuladas.

ACCIDENTES CON FRECUENCIA

Vecinos del sector señalaron que el cruce de las avenidas Huáscar con El Bosque es una zona donde se producen accidentes de tránsito con frecuencia, debido a la falta de semáforos. Por su parte, la propietaria de la tienda afectada informó que su local sufrió daños materiales, aunque precisó que al momento del choque el establecimiento se encontraba cerrado.