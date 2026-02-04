Conductores de empresa Translima paralizan labores por presunto incremento de cupos

Un grupo de trabajadores de la empresa de transporte Translima paralizó sus labores el lunes 3 de febrero en protesta por el presunto incremento de cobros extorsivos que vendría afectándolos desde hace varios meses.
De acuerdo boletas, anteriormente habrían estado pagando 15 soles mensuales como parte de estas cuotas, sin embargo, recientemente se les habría informado que el monto se incrementaría a 20 soles.
Los trabajadores señalaron que estos pagos no se realizarían directamente a la gerencia de la empresa, sino a través de terceros.
LABORES CON NORMALIDAD HOY
Un equipo de 24 Horas llegó hoy 4 de febrero hasta la cochera de la empresa y constató que, pese a la medida de protesta, una gran mayoría de unidades salió a operar con normalidad.