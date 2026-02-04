Senamhi advierte que algunos distritos de Lima Metropolitana superarán los 30 grados

Lima Metropolitana se encamina a registrar uno de los picos de calor más altos del verano, con temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados Celsius, según el especialista en meteorología del Senamhi Jhon Cisneros. El ingeniero explicó que este escenario no se limita a la capital, sino que responde a un incremento térmico generalizado en toda la franja costera del país, con mayor impacto en el norte. “Hemos emitido ya el pasado sábado esta nota de prensa con respecto al incremento de temperaturas que se va a dar a lo largo de la costa”, precisó.

De acuerdo con la evaluación técnica, estas condiciones se mantendrían al menos hasta el viernes. En el caso específico de Lima, el comportamiento del calor no será uniforme. Cisneros detalló que los valores más altos se concentrarán en las zonas alejadas del litoral, mientras que los distritos cercanos al mar presentarían registros ligeramente menores. “Si hablamos específicamente de Lima Metropolitana se van a estar llegando a estas temperaturas máximas principalmente en los distritos alejados del mar”, indicó.

Calor intenso y alta radiación en la costa peruana

El especialista advirtió además que la escasa nubosidad prevista para los próximos días favorecerá una radiación solar elevada, lo que incrementa el riesgo para la salud. Por ello, recomendó evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, ya que podría resultar perjudicial para la población.

Finalmente, Cisneros señaló que la sensación térmica podría ser incluso superior a la temperatura registrada por los termómetros y variar según factores individuales. La edad, el estado de salud y otras condiciones personales influyen en cómo se percibe el calor, por lo que exhortó a tomar precauciones adicionales ante este episodio de altas temperaturas en Lima y el resto de la costa.