Alias “El Monstruo” reaparece con dos abogados durante audiencia en la Base Naval del Callao

La audiencia de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como alias “El Monstruo”, volvió a ser reprogramada y se llevará a cabo este miércoles a las 4:00 de la tarde. El proceso se desarrolla en la Base Naval del Callao, lugar donde el presunto líder criminal permanece recluido bajo estrictas medidas de seguridad desde finales de enero.

Imágenes difundidas por diversos noticieros mostraron a “El Monstruo” participando en la diligencia judicial, vestido con polo, short y sandalias, y con la cabeza rapada. En el video, el sindicado cabecilla de la organización criminal ‘Injertos del Cono Norte’ se muestra tranquilo y solicita a los magistrados que se le permita contar con dos abogados para asumir su defensa legal.

El caso está a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra – Ventanilla, que evalúa el pedido fiscal de prisión preventiva por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de pertenencia a una organización criminal. La reprogramación de la audiencia responde a razones procesales, mientras el Ministerio Público insiste en la necesidad de mantenerlo privado de su libertad.

EXTRADITADO DESDE PARAGUAY

Cabe recordar que Erick Moreno Hernández fue trasladado a la Base Naval del Callao el pasado jueves 29 de enero, en medio de un fuerte resguardo policial y militar. La decisión se tomó ante el alto riesgo de fuga o un eventual intento de rescate por parte de sus cómplices, dada la peligrosidad atribuida al investigado y el rol que habría desempeñado dentro de su organización delictiva.