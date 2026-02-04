Papa León XIV alista visita al Perú: “Está ansioso”, reveló monseñor García

La eventual visita del papa León XIV al Perú ya cuenta con un marco temporal definido. Así lo afirmó monseñor Carlos García, quien reveló que el sumo pontífice expresó su deseo de regresar al país entre noviembre y la primera semana de diciembre de 2026, durante una conversación sostenida recientemente. “'Cuánto quisiera ya estar en el Perú' Porque ama al Perú”, relató el religioso al recordar las palabras del Papa.

El representante de la Iglesia señaló que el pontífice mostró entusiasmo al abordar el tema y dejó en claro su intención de concretar el viaje. “Está ansioso, sonreía cuando le hablábamos del tema y nos dijo claramente que, en el mes de noviembre, máximo en la primera semana de diciembre”, precisó García, al destacar el fuerte vínculo del Papa con el país donde vivió varios años cuando aún era Robert Prevost.

Invitación oficial será clave para la llegada del Papa al Perú

Monseñor García subrayó que la visita depende de un requisito diplomático indispensable. “El Papa es también un jefe de Estado y no puede entrar al país si no lo invitan”, explicó. En ese contexto, indicó que invitaciones realizadas por anteriores gobiernos peruanos podrían seguir siendo válidas, incluso si se producen cambios tras las próximas elecciones presidenciales.

Finalmente, el monseñor se refirió al escenario político nacional y expresó preocupación por la fragmentación electoral. “Todos estamos sorprendidos porque 36 candidatos no es algo bueno. Demuestra un individualismo y no una comunión como país para buscar juntos el bien común”, afirmó. Mientras tanto, fieles —especialmente en Chiclayo, ciudad donde el Papa desarrolló gran parte de su labor pastoral— manifestaron su expectativa ante un eventual regreso del pontífice al Perú.