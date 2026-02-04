Asesinan a colectivero en Independencia: víctima habría venido pagando cupos

Un joven colectivero identificado como Shairo Gamarra Salinas, de 23 años, fue asesinado de más de nueve disparos por un presunto sicario que se hizo pasar como pasajero en la zona alta del distrito de Independencia.

SOBRE EL ATAQUE

De acuerdo con la información preliminar, el atacante abordó el vehículo como un usuario más y esperó hasta el último paradero, ubicado en la última cuadra del jirón Los Mártires, conocido como el paradero El Estanque, para perpetrar el ataque. Vecinos del sector indicaron haber escuchado al menos ocho detonaciones.

Tras el atentado, personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliar a la víctima. Sin embargo, debido a que el vehículo no pudo ser encendido, Shairo Gamarra fue trasladado en otra unidad hacia un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento.

Personas cercanas al joven señalaron que venía siendo víctima de extorsión y que realizaba pagos diarios a una banda criminal para poder trabajar como colectivero. Testigos afirmaron que en la zona varios conductores informales son obligados a entregar cupos, cuyos montos oscilarían entre ocho y diez soles diarios.

Familiares y allegados describieron a la víctima como una persona tranquila y trabajadora, quien se había dedicado al transporte desde hace aproximadamente cuatro meses. Asimismo, se conoció que años atrás formó parte del Ejército del Perú.