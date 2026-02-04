Contraloría advierte de posibles sobrecostos en la construcción del viaducto en Javier Prado

La Contraloría General de la República alertó sobre una serie de riesgos que podría afectar la correcta elaboración del expediente técnico y la ejecución de las obras de los tres viaductos proyectados en la avenida Javier Prado. Estos trabajos demandarían una inversión cercana a los 550 millones de soles.

Piden mejor contrato para lo viaductos

Luis Castillo Torrealva, vocero de la Contraloría, advirtió que se han emitido tres informes que evidencian informaciones que podrían comprometer la calidad y continuidad de las obras.

“Hoy en día la ley de contrataciones establece que para la adjudicación del proceso tiene que existir una matriz de riesgo, sin embargo, para estos casos del viaducto no se ha contemplado ello”.

Significa que para hacer uno de los viaductos y se debe mover postes o tuberías significaría un sobre costo. Por ello, se pide que se tengan contemplados estas variantes en el contrato y así evitar un precio por encima del inicialmente planeado.