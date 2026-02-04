Dirincri captura a presuntos extorsionadores que robaban autos para exigir dinero a sus víctimas

Agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri lograron intervenir a tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al robo de vehículos y extorsión en Lima. El operativo se realizó en el distrito de Ate, donde la Policía recuperó una unidad robada horas antes y detuvo a los sospechosos cuando intentaban manipular el automóvil, según informó el coronel PNP Roger Cano Benites.

Seguimiento policial permitió ubicar vehículo robado

De acuerdo con las autoridades, la intervención se produjo luego de la denuncia por el robo de una furgoneta en El Agustino. Tras el reporte, los agentes iniciaron un seguimiento que permitió ubicar el vehículo y montar un operativo para capturar a los implicados. Según la Policía, los delincuentes se apoderaban de autos estacionados bajo la modalidad conocida como “peine”, para luego contactar a las víctimas mediante llamadas telefónicas amenazantes y exigir dinero a cambio de devolver el bien sustraído.

Los detenidos fueron identificados como Luis Armando López Zapata, Angelo Benítez Ruiz y Alexander David Reyes González, todos de nacionalidad venezolana. Durante la intervención se les incautaron tres teléfonos celulares que serían clave para las investigaciones, ya que desde esos dispositivos habrían realizado las comunicaciones extorsivas contra los propietarios de los vehículos.

Policía investiga a banda criminal

El coronel Cano Benites explicó que la víctima del último caso recibió llamadas intimidatorias mientras los agentes realizaban el seguimiento, lo que permitió confirmar el modus operandi de la organización criminal. La recuperación de la furgoneta robada representa un nuevo golpe contra las bandas dedicadas al robo de vehículos y extorsión en la capital, delitos que han generado preocupación entre los conductores.

Los tres intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para determinar si formarían parte de una red más amplia dedicada a este tipo de delitos. La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier hecho similar para facilitar acciones rápidas y evitar que las víctimas sean presionadas por bandas criminales que buscan lucrar con el patrimonio ajeno.