Carretera Central: alertan que puentes no soportarían nuevo límite de 101 toneladas para camiones

El reciente incremento del tonelaje máximo autorizado para camiones en la Carretera Central, dispuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha generado preocupación entre especialistas y vecinos de la zona, debido al estado actual de varios puentes que forman parte de esta importante vía que conecta Lima con la sierra central.

De acuerdo con la nueva disposición, el límite de carga permitido pasó de 60 a 101 toneladas. Sin embargo, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), de los 21 puentes existentes en este corredor vial, siete han sido catalogados en riesgo extremo ante la posibilidad de no soportar el nuevo peso establecido.

CASOS

Uno de los casos señalados es el puente Ricardo Palma, ubicado a pocos kilómetros de Chosica. Esta estructura presenta signos visibles de deterioro y, según vecinos del sector, el paso constante de camiones de gran tonelaje genera desprendimientos de tierra y fisuras en la infraestructura. Situación similar se registra en el puente Los Ángeles, que conecta Chosica con Lima y que también ha sido considerado como una estructura vulnerable.

Especialistas advierten que un eventual colapso de estos puentes podría provocar la interrupción del tránsito en una vía estratégica para el país, afectando no solo la movilidad entre Lima y la sierra central, sino también el abastecimiento de alimentos hacia mercados mayoristas de la capital.

Por esta vía circulan diariamente alrededor de 8 mil vehículos, entre unidades de carga pesada y particulares, lo que convierte a la Carretera Central en uno de los principales ejes comerciales del país.